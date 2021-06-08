Çin ve Malezya kökenli Ben Çeong da "Dış dünyada bütün bakterileri taşıyorsunuz. Bu bakterileri evinize götürmek istemezsiniz." değerlendirmesini yaptı. Çeong ayrıca, birinin evine girerken ayakkabıyı çıkartmanın saygı ve nezaket gösterisi olduğunu vurguladı.