ABC kanalının haberine göre ülkedeki farklı etnik kökenlere sahip bazı vatandaşların evlere ayakkabısız, bazılarının ise ayakkabıyla girmeyi tercih etmesi üzerine, toplumun genel alışkanlığını görmek için yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla anket düzenlendi.
Ankete göre Avustralya'da doğanların yüzde 24'ü, 10 yıl içinde Avustralya'ya göçenlerin yüzde 38'i, 10 yıldan önce bu ülkeye göç edenlerin yüzde 44'ü misafirlerinden eve girerken ayakkabılarını çıkartmalarını talep etti.
Mart ayında yapılan bir başka ankette ise Avrupa kökenli olmayan Avustralya vatandaşlarının yüzde 74'ünün, misafirlerinden, evlerine girerken ayakkabılarını çıkartmalarını beklediği sonucu çıktı.