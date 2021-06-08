ABD'li yayın organı Wall Street Journal, ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın Covid-19'un ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir rapor ile ilgili haber yaptı.
WSJ gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, raporda virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendirildiğini ve doğruluğunun araştırılmasının tavsiye edildiğini yazdı.
Haberde, Mayıs 2020'de hazırlanan raporun Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğinin altı çizildi.
Gazete, Lawrence Livermore'un değerlendirmesinin Covid-19 virüsünün genomik analizine dayandığını söylerken, Laboratuvarın rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındığını bildirdi.
BIDEN İSTİHBARATTAN 90 GÜN İÇİNDE RAPOR İSTEMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada Mart ayında istihbarattan Covid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.