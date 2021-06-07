Yunanistan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeye, günler öncesinden odaklandı. Erdoğan'ın, aynı gün ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesinin programlanması, Atina'da endişe yarattı.
ÖNCE BIDEN'LA GÖRÜŞÜRSE-ÖNCE MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞÜRSE
Yunan başkentinde Erdoğan-Biden görüşmesinin Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden önce ya da sonra yapılmasının bile büyük önem taşıdığı ileri sürüldü. Haftalık Yunan Real News gazetesi, "Erdoğan, eğer Biden'dan önce Miçotakis ile görüşürse, kartlarını açmak için Biden ile görüşmeyi bekleyecek. Eğer Miçotakis'ten önce Biden ile görüşürse, o zaman da bu görüşmenin sonucu, Miçotakis ile görüşmesini büyük ölçüde etkileyecek" diye yazdı.
"FARKLI OLACAK"
Kathimerini gazetesi ise Brüksel'deki Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin, iki liderin önceki görüşmelerinden farklı olacağını belirtti. Gazeteye göre hazırlıklar iki liderin sadece birer çalışma arkadaşının da hazır bulunacağı bir ortamda baş başa bir araya gelmeleri istikametinde.