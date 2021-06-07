Yunan Kathimerini, "Erdoğan ile Miçotakis'in gerek Eylül 2019, gerekse Aralık 2019'daki görüşmelerinde kalabalık heyetler de hazır bulunmuştu. Adeta monolog şeklinde tezlerini dile getiren heyetlere, iki lider sadece başkanlık etmekle yetinmişti" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın, Miçotakis ile 4 Aralık 2019'da Londra'daki NATO Zirvesi esnasında yaptığı son görüşmeye, Türkiye ile Libya arasında 29 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası damgasını vurmuştu.

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile en son 4 Aralık 2019'da Londra'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze görüşmüştü.