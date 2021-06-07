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    • Dünya
    • 07.06.2021 11:48
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    • 07.06.2021 11:48
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    Mescid-i Aksa zulmü sürüyor! Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi

    İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor

    AA
    Mescid-i Aksa'ya zulüm sürüyor

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 72 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

    İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

    Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor.

    Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

    KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR
    Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

    Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

    Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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    Haberler Dünya Mescid-i Aksa zulmü sürüyor! Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi