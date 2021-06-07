Ghebreyesus, aşıların adaletsiz dağılımının virüsün yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ve bunun da yeni ortaya çıkan varyantların aşıların daha az etkili olma riskini beraberinde getirdiğini vurguladı.

"ADALETSİZ AŞILAMA TÜM ULUSLAR İÇİN BİR TEHDİT"

İlk Kovid-19 aşılamalarının başlamasının ardından geçen 6 ayda, yüksek gelirli ülkelerin dünyadaki mevcut dozların neredeyse yüzde 44'ünü uyguladığını belirten Ghebreyesus, buna karşın düşük gelirli ülkelerde ise bu dozların sadece yüzde 0,4'ünün uygulandığına dikkati çekti.



Ghebreyesus, "Bu istatistikle ilgili en sinir bozucu şey, aylardır değişmemiş olmasıdır. Adaletsiz aşılama, yalnızca en az aşıya sahip olanlar için değil, tüm uluslar için bir tehdittir." uyarısında bulundu.