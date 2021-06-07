ABD'den skandal YPG/PKK açıklaması: Teröristlere sıhhiyeci eğitimi verildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu.
MAYIS AYINDA SIHHİYE EĞİTİMİ VERDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Alabama Ulusal Muhafızlar Birliğine bağlı 173'üncü Piyade Alayı 1'inci Taburu Savaş Kulübü Görev Gücü, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı 6'ncı Alay 1'inci Taburundan askerlerle birlikte SDG'nin Kritik Petrol Alt Yapı Muhafızlarına (KPAYM) mayıs ayında sıhhiye eğitimi verdi." ifadesi kullanıldı.
HAYAT KURTARAN MÜDAHALELERİ VE TEKNİKLERİ ÖĞRETTİLER
YPG/PKK terör örgütüne bağlı söz konusu terörist grubun Suriye'nin doğusundaki petrol alt yapılarını korumakla görevli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Savaş Kulübü sağlık görevlileri, KPAYM Akademisi üyelerine travmatik yaralara odaklanan, hayat kurtaran müdahaleleri ve teknikleri öğretti.