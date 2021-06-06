Suudi Arabistan'da facianın eşiğinden dönüldü.
YAKIT ALAN ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Suudi Arabistan'ın El-Kasım Bölgesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araç alev topuna döndü.
İstasyonda çalışan görevli ise alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yakıt alan aracın sürücüsü ile görevli arasındaki konuşma sırasında yere yanan bir cismin düştüğü ve görevlinin panik halinde araçtan uzaklaşırken araca bağlı olan yakıt pompasını çıkardığı görülüyor.