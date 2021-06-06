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    • Dünya
    • 06.06.2021 23:07
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    • 06.06.2021 23:15
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    cının zor anları! Akaryakıt istasyonunda yere düşen cisim ortalığı karıştırdı! Yanmaktan zor kurtuldu...

    Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da facianın eşiğinden dönüldü. El-Kasım Bölgesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevli, yakıt aldığı sırada alev topuna dönen araç nedeniyle ölümden döndü. Yangının çıkış nedeninin ise olduğu öne sürüldü. O anlar kameralara yansıdı...

    İHA
    Pompacının zor anları!

    Suudi Arabistan'da facianın eşiğinden dönüldü.

    YAKIT ALAN ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
    Suudi Arabistan'ın El-Kasım Bölgesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araç alev topuna döndü.

    İstasyonda çalışan görevli ise alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Olay anı istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yakıt alan aracın sürücüsü ile görevli arasındaki konuşma sırasında yere yanan bir cismin düştüğü ve görevlinin panik halinde araçtan uzaklaşırken araca bağlı olan yakıt pompasını çıkardığı görülüyor.

        KOLU VE BACAĞI ALEV ALDI
        Yakıt pompasının araçtan çıkması ile yere dökülen yakıtın, bir anda alev alması ile istasyon görevlisi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda hafif şekilde yaralanan görevlinin, bacağının ve kolunun alev aldığı görüldü.

        Araç sürücüsü de panik halinde aracını terk ederken, istasyon görevlileri yangına hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

        Yangının çıkış nedeninin ise sigara olduğu öne sürüldü.

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        Haberler Dünya Pompacının zor anları! Akaryakıt istasyonunda yere düşen cisim ortalığı karıştırdı! Yanmaktan zor kurtuldu...