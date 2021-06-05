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    • Dünya
    • 05.06.2021 10:35
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    • 05.06.2021 10:42
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    SON DAKİKA: açıkladı: PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge öldü

    Son dakika haberine göre, Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.

    AA
    IKBY açıkladı! PKK'nın tuzağında öldüler

    IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.


    18 MAYIS'TA DA SALDIRMIŞTI
    Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine 18 Mayıs 2021'de de saldırmıştı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Soran İlçesi Kaymakamı Helgurd Necib, "11.00 civarında PKK'lı bir grup Bole Dağı'nda konuşlanan Peşmerge birliğine ateş açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." diye konuşmuştu.

        Peşmerge Albay Behrem Arif Yasin de, "Güçlerimiz bir müddettir orada konuşlanıyor. Peşmerge kara yolunu onarmak istedi. O sırada bir grup PKK'lı Peşmerge'ye ateş açtı. Biz de sert bir karşılık verdik." ifadelerini kullanmıştı.

        Peşmerge komutanı Yasin, 6 Mayıs'ta PKK'nın Sidekan'daki bir Peşmerge noktasına saldırdığını belirterek, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetmişti.

        Sidekan beldesindeki bir bölgede 12 Mart'ta PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında infilak etmişti. Olayda bir Peşmerge ölürken, bir Peşmerge de yaralanmıştı.

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