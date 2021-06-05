IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.
18 MAYIS'TA DA SALDIRMIŞTI
Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine 18 Mayıs 2021'de de saldırmıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Soran İlçesi Kaymakamı Helgurd Necib, "11.00 civarında PKK'lı bir grup Bole Dağı'nda konuşlanan Peşmerge birliğine ateş açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." diye konuşmuştu.