Peşmerge Albay Behrem Arif Yasin de, "Güçlerimiz bir müddettir orada konuşlanıyor. Peşmerge kara yolunu onarmak istedi. O sırada bir grup PKK'lı Peşmerge'ye ateş açtı. Biz de sert bir karşılık verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Peşmerge komutanı Yasin, 6 Mayıs'ta PKK'nın Sidekan'daki bir Peşmerge noktasına saldırdığını belirterek, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetmişti.