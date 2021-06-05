Erdoğan ve Garibaşvili'nin, iki ülke arasındaki 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması için gereken talimatları verdiğini hatırlatan Zalkaliani, "Bu talimatların şimdiden belli sonuçları oldu bile. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Tiflis ziyaretleri çerçevesinde Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi ve taraflar arasında bazı anlaşmalara varıldı." diye konuştu.