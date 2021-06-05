Zalkaliani, Gürcü televizyon kanalı TV İmedi'ye yaptığı açıklamada, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin 1 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da resmi temaslarda bulunan Garibaşvili'yi üst düzey misafirperverlikle karşıladığını ifade eden Zalkaliani, Gürcistan'ın Türkiye için güvenli bir partner ülke olduğunu kaydetti.
Erdoğan ve Garibaşvili'nin, iki ülke arasındaki 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması için gereken talimatları verdiğini hatırlatan Zalkaliani, "Bu talimatların şimdiden belli sonuçları oldu bile. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Tiflis ziyaretleri çerçevesinde Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi ve taraflar arasında bazı anlaşmalara varıldı." diye konuştu.