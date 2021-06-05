SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Spiegel'in iddiaları reddedildi.

Açıklamada, "Federal hükümet maskelerin imhasıyla ilgili herhangi bir karar vermedi. Bu bakımdan ilgili iddialar ve bu haberin dayanaklarını bilmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Maskelerin kalitesine çok dikkat edildiği vurgulanan açıklamada, "Bakanlık test prosedürlerinde eksiklik tespit edildiği sürece, ürünleri kabul etmedi ve onlar için bir ödemede bulunmadı." bilgisi paylaşıldı.