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    • Dünya
    • 04.06.2021 17:08
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    • 04.06.2021 17:09
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    Son dakika: 'den flaş Pfizer-BioNTech kararı

    Son dakika haberleri... ’de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanımının onaylandığı açıklandı.

    Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımının "güvenli ve etkili" olduğunu söyleyerek aşının kullanımını onayladı.

    MHRA, ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde aşının "sıkı bir incelemesini" gerçekleştirdiğini belirterek aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının altını çizdi.

    Klinik çalışmaların bir parçası olarak, aşının her iki dozunu da alan yaklaşık 2 bin çocukta hiçbir Covid-19 vakası olmadığı belirtildi.

        MHRA Başkanı Dr. June Raine, 12-15 yaş arası çocuklarda aşının güvenliğinin dikkatle izleneceğini söyledi. Aşı komitesi bir sonraki aşamada daha küçük yaştaki çocukların aşı olup olmayacağını inceleyecek.

        Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) söz konusu yaş grubuna Covid-19 aşısı sunulmasına yönelik açıklamada bulunması bekleniyor.

        İngiltere'de daha önce Pfizer aşısının 16 yaş ve üzeri çocuklarda kullanımı onaylanmıştı.
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        Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'den flaş Pfizer-BioNTech kararı