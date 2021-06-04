Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımının "güvenli ve etkili" olduğunu söyleyerek aşının kullanımını onayladı.
MHRA, ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde aşının "sıkı bir incelemesini" gerçekleştirdiğini belirterek aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının altını çizdi.
Klinik çalışmaların bir parçası olarak, aşının her iki dozunu da alan yaklaşık 2 bin çocukta hiçbir Covid-19 vakası olmadığı belirtildi.