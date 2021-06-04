Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.06.2021 11:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 12:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'ın 'e döşediği mayının patlaması sonucu 2 lı gazeteci hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... 'ın yaptıkları yüzünden masum insanlar ölmeye devam ediyor. Gelen bir son dakika haberine göre; stan'ın işgal döneminde 'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 lı gazeteci hayatını kaybetti

    AA
    Ermenistan yüzünden 2 gazeteci öldü

    'ın işgal döneminde 'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 lı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

    OTOBÜS MAYININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
    stan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI
    Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan nda (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan ile unda () kameraman olarak görev yapan hayatını kaybetti.

    Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Altın fiyatları için kritik tarih! Altında yükseliş sürecek mi?
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan'ın Kelbecer'e döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti