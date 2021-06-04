TURİZM SEKTÖRÜ TEPKİLİ

Hükümet, 17 Mayıs'ta başlattığı ve üç gruba ayrılan ülkelere yönelik farklı kısıtlayıcı önlemler uyguladığı "trafik lambası sisteminde" ilk güncellemeyi dün yaptı. Genel beklenti, yeşil listedeki ülkelerin sayısının artırılması yönündeydi. Ancak bunun aksine, hem kırmızı listedeki ülkelerin sayısı artırıldı hem de Avrupa'da yaz turizmi için en çok tercih edilen yerlerden olan ve yeşil listede yer alan tek ülke Portekiz de sarı listeye eklendi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Portekiz'in yeşil listeden sarıya alınmasının arkasında "güvenliğe öncelik veren" yaklaşımın yattığını belirterek, hükümetin birincil hedefinin yurtiçinde normalleşme sürecinin en iyi şekilde yapılabilmesi olduğunu söyledi. Hükümetin kararının turizm sektöründe istihdam ve güven kaybı yaratacağı eleştirileri yöneltildi.