Sosyal medya platformu Facebook'un, Trump'ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağını duyurmasının ardından, Trump yazılı bir açıklama yayımladı.
Büyük teknoloji firmalarını sert bir dille eleştiren Trump, "Teknoloji firmalarının bu sensör ve susturmalarının cezasız kalmasına izin verilmemeli, önünde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu istismara artık katlanamaz." ifadelerini kullandı.
Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğu iddiasını bir kez daha tekrarlayarak, "Facebook'un kararı, 2020 hileli seçimlerinde bize oy veren 75 milyondan fazla insan için hakarettir." görüşünü paylaştı.