Düğün evi cenaze evi! Damat, ölen gelinin kız kardeşiyle evlendi

yapılan bir düğün uluslararası medyanın gündemine girdi. Adınınolduğu açıklanan gelin, düğün töreninin başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.İki ailenin vardığı ortak karar sonrası damathayatını kaybeden gelinin kız kardeşiyle evlendi.Surbhi'nin erkek kardeşi Saurabh, "Bu durum yaşanınca ne yapacağımızı bilmiyorduk. İki aile oturup düşünürken, biri kız kardeşimnın damatla evlenmesi fikrini ortaya attı. Kız kardeşlerimden birinin cansız bedeni yan odada yatarken, diğer kardeşimin düğününün yapılması çok tuhaf bir durumdu" ifadelerini kullandı.