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    Düğün evi cenaze evi! Damat, ölen gelinin kız kardeşiyle evlendi

    'daki bir düğün uluslararası medyanın gündemine girdi... Gelin adayı ölünce, aile küçük kızlarını evlendirdi. Aynı anda hem düğün, hem cenaze töreni düzenlendi.

    Düğün evi cenaze evi
    Hindistan'da yapılan bir düğün uluslararası medyanın gündemine girdi. Adının Surbhi olduğu açıklanan gelin, düğün töreninin başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    İki ailenin vardığı ortak karar sonrası damat Mangesh Kumar, hayatını kaybeden gelinin kız kardeşiyle evlendi.

    Surbhi'nin erkek kardeşi Saurabh, "Bu durum yaşanınca ne yapacağımızı bilmiyorduk. İki aile oturup düşünürken, biri kız kardeşim Nisha'nın damatla evlenmesi fikrini ortaya attı. Kız kardeşlerimden birinin cansız bedeni yan odada yatarken, diğer kardeşimin düğününün yapılması çok tuhaf bir durumdu" ifadelerini kullandı.


    Damat, ölen gelinin kız kardeşiyle evlendi
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    Haberler Dünya Düğün evi cenaze evi! Damat, ölen gelinin kız kardeşiyle evlendi