Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması yerine ticari engellerin azaltılması ve üretimin artırılmasını teklif etti.
AB Komisyonu, Kovid-19 aşı ve ilaç arzını artırmaya, bunlara küresel erişim sağlamaya yönelik hazırladığı teklifi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sundu.
Teklife göre, Kovid-19 aşıları, tedavi ilaçları ve bunların bileşenleri sınırları serbestçe geçebilecek.
Bu ürünlerde küresel tedarik zincirleri açık tutulacak. Aşı ve içeriğindeki ürünlere ihracat kısıtlaması getirilmeyecek. Aşı üreten ülkeler, üretimin "adil" bir kısmını ihraç edecek.
Bunun yanı sıra; Aşı üretiminin artırılması teşvik edilecek. Gelişmekte olan ülkelere aşı üretim yatırımları yapılacak. Ülkelerin aşıları uygun fiyata edinmeleri sağlanacak.