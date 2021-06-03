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    • Dünya
    • 03.06.2021 17:08
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    • 03.06.2021 17:08
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    : 'de taraflar anayasa konusunda anlaşırsa erken seçim yapılabilir

    Devlet Başkanı ’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, 'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabileceğini söyledi.

    AA
    Rusya'dan Suriye'de erken seçim açıklaması

    Bogdanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), meselesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Suriye'de erken seçimin yapılması olasılığını değerlendiren Bogdanov, ülkenin anayasası konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

    Bogdanov, "Suriye'deki taraflar anlaşırsa ve çalışma sonuçları onaylanırsa yeni anayasa veya anayasadaki reformlar çerçevesinde seçimler yapılabilir. Seçimler, mevcut anayasanın öngördüğü gibi 7 yıl sonra değil, erken de yapılabilir. Ancak bunun için Suriyelilerin anlaşmaya varması gerekiyor." dedi.

    Ayrıca, ay sonuna kadar Suriye meselesiyle ilgili kapsamında toplantı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bogdanov, bu konuda Türk ve İranlı ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

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    Haberler Dünya Rusya: Suriye'de taraflar anayasa konusunda anlaşırsa erken seçim yapılabilir