Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 15 Nisan itibarıyla geçici olarak kısıtlanmış, 31 Mayıs'ta alınan ilave kararla söz konusu tedbirler 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
RUS TURİZM ŞİRKETLERİNİN VATANDAŞA YÖNELİK BORCU 30 MİLYAR RUBLE
Ancak Türkiye'de olduğu gibi Rusya'da da turizm sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin uzatılması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 30 milyar ruble (yaklaşık 400 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.
Rusya Turizmciler Birliği Basın Sözcüsü İrina Tyurina, 31 Mayıs'ta İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, uçuşlara yönelik kararın uzatılmasının Rus turizm sektörüne darbe vurduğunu söylemişti.