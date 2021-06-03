Turistlerin bir kısmının Rusya'nın güneyine, bir kısmının ise diğer bazı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Şelehova, şöyle konuştu: "Türkiye şu anda Rusya'da, aile tatili için ana ülke konumunda. Bu yılın haziran-ağustos döneminde uluslararası destinasyonlar için tüm uçak biletlerinin yüzde 19,4'ü Türkiye'ye yönelik. Açıkçası Ruslar, yakın gelecekte Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyorlar."