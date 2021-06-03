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    • Dünya
    • 03.06.2021 22:44
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    • 03.06.2021 22:47
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    , 7 ülkeyi daha kırmızı "yüksek riskli" listeye aldı

    hükümeti, Kovid-19 nedeniyle uyguladığı kısıtlamalar kapsamında 7 ülkeyi daha "yüksek riskli" ülkelerin yer aldığı ye dahil ederken, ’i de yeşil listeden sarı listeye taşıdı. Haberin detayları...

    İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

    'de hükümet, (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları, uluslararası seyahatlere yönelik yasakları arttırarak sıkılaştırdı. Hükümet bugün , , , , , , ve ülkelerinin "riskli" ülkelerin bulunduğu sarı listeden "yüksek riskli" ülkelerin yer aldığı ye taşıdığını duyurdu. Söz konusu ülkelere, 8 Haziran Salı günü yerel saatle 04.00 itibariyle kırmızı liste kurallarının uygulanacağı belirtildi.

    Ülkedeki mevcut uygulamaya göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantina uygulaması gerekiyor.

    Hükümetin uluslararası seyahat kurallarını belirleyen listeye eklediği son 7 ülke ile toplamda 50 ülke, İngiltere'nin "yüksek riskli" olarak değerlendirdiği kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı listedeki ülkeler arasında de yer alıyor.

    PORTEKİZ SARI LİSTEYE TAŞINDI

    İngiltere'ye seyahatlerde "güvenli ülkeler" olarak belirlenen yeşil listede bulunan , bugün hükümetin kararıyla sarı listeye taşındı. Seyahat kuralları gereğince sarı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve bu süre içerinde iki kez korona virüs testi olmaları gerekiyor.

    "GEREKİRSE KISITLAMALARI AĞIRLAŞTIRMAKTAN ÇEKİNMEM"

    İngiltere Başbakanı Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarını "gerekirse ağırlaştırmaktan çekinmeyeceğini" söyleyerek, daha fazla ülkenin yeşil listeden sarı listeye, sarı listeden ise kırmızı listeye taşınabileceğini belirtmişti. Johnson, öncelikli hedefinin, "aşıları yaygınlaştırmak ve İngiltere halkını korumak" olduğunu söylemişti.
    İngiltere'de yetişkin nüfusun yarısı tamamen aşılandı.

    İngiltere'de yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşının her iki dozunu da almasıyla tamamen aşılandığı belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı , ülkenin Kovid-19 ile mücadelesine yönelik "ulusal büyük bir çaba" gösterdiğini söyledi.

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