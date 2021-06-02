Dünya, en büyük gıda şirketi olan Nestle'nin skandalını konuşuyor.

72.7 milyar euroluk yıllık geliriyle dikkat çeken Nestle'nin önemli bir çalışanının üst düzey bir yöneticiye gönderdiği "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uymayacaklar" notu basına sızdı, ortalık karıştı.

Şirketin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri dışında ürünlerinin sadece yüzde 37'sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerini gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Nestle, 3.5 yıldız eşiğini 'sağlığın onaylı tanımı' olarak nitelendiriyor. Saf kahve hariç içeceklerin yüzde 96'sının, şekerleme ve dondurma portföyünün de yüzde 99'unun bu eşiği karşılamada başarısız olduğu kaydedildi.

Nestle ürünlerinden sadece bir kahve çeşidinin sağlıklı olduğu ifade edildi.

