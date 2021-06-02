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    • Dünya
    • 02.06.2021 08:52
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    • 02.06.2021 09:01
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    Johnson Johnson firmasına bebek pudrasında asbe kullandıkları için 2,1 milyar dolarlık ceza

    'li ilaç üreticisi JohnsonJohnson'ın bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

    Bebek pudrasında asbeste 2,1 milyar dolarlık ceza

    Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.



    Temyiz mahkemesi, firmanın, St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti.

    St. Louis davasının yargıcı Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.
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        Haberler Dünya Johnson Johnson firmasına bebek pudrasında asbest kullandıkları için 2,1 milyar dolarlık ceza