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    • Dünya
    • 02.06.2021 21:39
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    • 02.06.2021 21:40
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    'da acil hatlar çöktü!

    Son dakika haberleri... 'da birçok bölgede polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü. Konu ile ilgili bakanlıklar arasında bir kriz birimi oluşturulduğı aktarıldı.

    İHA
    Fransa'da 'hat' krizi!

    'da kriz yaşanıyor. Birçok bölgede polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü.

    Fransa'da 15, 17, 18, 112 gibi acil durum hatlarının çöktüğü ve birçok kentte acil durum hatlarına ulaşılamadığı bildirildi.

    Sivil Güvenlik Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, acil durum hatalarına birçok kentte ulaşılamadığı doğrulanarak, arızanın polis, itfaiye, jandarma ve ambulans hattı gibi acil hatlara ulaşımı engellediği bildirildi.

    KRİZ BİRİMİ OLUŞTURULDU
    Konu ile alakalı bakanlıklar arası bir kriz birimi oluşturulurken, özellikle ve kentlerinde arızanın giderilmesi için çalışıldığı öğrenildi.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tüm acil durum hatları arızalı, ancak tüm ülke genelinde etkin bir arıza değil" ifadeleri kullanıldı.

    Acil hatlardaki arızanın, hatların operatörü olan Orange firmasındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı ifade edildi. Sosyal medyada ise vatandaşlar, duruma tepki göstererek, özellikle hırsızların bu durumdan istifade edebileceği dile getirildi.

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