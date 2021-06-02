İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

10 KİŞİ ÖLDÜ 12 YARALI

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMEYE BAŞLAYINCA ŞİDDET ARTTI

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.