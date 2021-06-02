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    • Dünya
    • 02.06.2021 09:12
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    • 02.06.2021 09:12
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    'ın başkenti 'de bombalar peş peşe patladı: 10 ölü

    'ın başkenti 'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

    AA
    Bombalar peş peşe patladı: 10 ölü

    İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı , basına yaptığı açıklamada, 'in Sar-i Kariz ve bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

    10 KİŞİ ÖLDÜ 12 YARALI
    Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

    Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

    YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMEYE BAŞLAYINCA ŞİDDET ARTTI
    Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

    Öte yandan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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