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    • Dünya
    • 01.06.2021 11:54
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    • 01.06.2021 12:08
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    SON DAKİKA: 'de Kovid-19 bitmeden yeni kabus: İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu!

    Son dakika haberi! Dünya henüz yeni tip koronavirüs salgınını yenememişken 'den gelen haber büyük korku yarattı. Büyük bir korkuya sebep olan habere göre ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi teşhisi kondu. Kovid-19 salgını da aynı ülkeden, şehrinden dünyaya yayılmıştı. İşte tüm dünyayı endişendiren gelişmenin detayları.

    Çin'de Kovid-19 bitmeden yeni kabus

    Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinden bu sabah gelen bir son dakika haberi dünyayı dehşete düşürdü. Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre 41 yaşında bir adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Bu dünya üzerinde tanı konulan ilk H10N3 kuş gribi vakası oldu.


    28 MAYIS'TA H10N3 KUŞ GRİBİ TANISI KONDU
    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada Zhenjiang şehrinde yaşayan bir adam 28 Nisan'da yüksek ateş ve bir dizi başka belirtiyle hastaneye kaldırıldı.



    NASIL KAPTIĞI AÇIKLANMADI
    Yapılan testler sonucu adama 28 Mayıs tarihinde H10N3 kuş gribi tanısı kondu. NHC, 41 yaşındaki adı açıklanmayan kişinin virüsü nasıl kaptığıyla ilgili bilgiyi ise açıklamadı.


        NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, H10N3 virüsünün kuş gribinin daha az şiddetli ve geniş çaplı yayılımı ihtimalinin düşük olduğu bir türü olduğunu açıkladı.



        BAŞKA BİR VAKAYA RASTLANMADI
        Virüse yakalanan kişinin durumunun stabil olduğu ve hastaneden taburcu olmaya hazır olduğu ifade edildi. Adamın yakın çevresinin de gözetim altında olduğu ve henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da bildirildi.


        Çin'de kuş gribinin birçok çeşidinin aktif olduğu ve özellikle de kümes hayvanlarıyla ilgili işlerde çalışan kişilerde görüldüğü biliniyor. Ülkede 2016-17 yılları arasında 300 kişinin ölümüne yol açan H7N9 kuş gribi salgınından beri kuş gribinin insanlar arasında yayılmasına rastlanmamıştı.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19 bitmeden yeni kabus: İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu!