"PİŞMANLIK İFADESİ OLARAK KAFAMI KAZIDIM"

Shimada, sahibi olduğu işletmenin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir müşterinin takoyakisinde saç bulduğuna dair bir şikayet aldım. Bu affedilmez hataya neden olduğum için içtenlikle özür dilerim. Yaşadığım derin pişmanlığın bir ifadesi olarak kafamı kazıdım ve aynı hatayı bir daha yapmayacağım" ifadelerini kullandı. Dükkan sahibinin hareketi sosyal medyada büyük takdir toplarken, "İşletme sahiplerinin nasıl davranması gerektiğine dair ne güzel bir örnek", "Çok onurlu bir davranış", "Bu kadar içten özür dileyen çok az insan kaldı" şeklinde yorumlar yapıldı.