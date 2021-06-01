Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.06.2021 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 20:07
    ABONE OL

    si'nde 'kuşkonmaz' tarifi! Apar topar kaldırdılar

    Son dakika haberleri... 'da ilginç bir olay yaşandı. Belçika si'nin internet sitesine yanlışlıkla yemek tarifi yüklendi. Resmi Gazete'nin versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı. Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

    AA
    Belçika Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz' tarifi!

    Belçika Resmi Gazetesi'nin internet sitesine kuşkonmaz tarifi yüklendi.

    Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı.

    6 ADIMDA TARİF ETTİLER
    Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete'de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti.

    Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Resmi Gazete'nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz." yazdı.

        APAR TOPAR KALDIRILDI
        Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TBMM Başkanı Şentop'un Pakistan temasları
        Haberler Dünya Belçika Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz' tarifi! Apar topar kaldırdılar