Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 3 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salgının ortaya çıkışıyla ilgili yeni iddialar gündemi sarsarken, 2017 yılında yayınlandığı iddia edilen görüntüler de dikkat çekti. New York Post'un haberine göre söz konusu görüntüler, salgının çıkış noktası olduğu öne sürülen noktalardan Wuhan Viroloji Enstitüsü uzmanlarına ait.
YARASALARA DOKUNURKEN ELDİVEN VE MASKE YOK
O dönem Çin devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde laboratuvar uzmanları yarasalar üzerine araştırma yaparken görülüyor. Ancak çalışmaya katılan kişilerin koruyucu ekipmanlara özen göstermediği, örnekler toplarken eldiven ve maske kullanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan araştırmacılara bölgeye gitmeden önce kuduz aşısı yapıldığı ifade ediliyor.
YARASANIN KENDİSİNİ ISIRDIĞINI SÖYLÜYOR
Uzmanlardan biri çalışmalar sırasında bir yarasanın kendisini ısırdığını anlatırken, elinin üzerindeki şişlikleri gösteriyor. Bir başka araştırmacı ise üzerine sıçrayan kandan bahsediyor.