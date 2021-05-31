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    • Dünya
    • 31.05.2021 11:35
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    • 31.05.2021 11:57
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    Koronavirüsün ortaya çıktığı 'dan şoke edici görüntüler! Yarasalar uzmanları ısırdı

    Tüm dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs, 'in kentinden yayıldı. 2017 yılında ortaya çıkan görüntüler ise şoke edici. 'nda 2017 yılında kaydedilen görüntülerde uzmanların koruyucu ekipmanlara özen göstermediği ve yarasalar tarafından ısırıldığı görülüyor.

    Vuhan'da ortaya çıkan ve şoke eden görüntüler

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 3 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salgının ortaya çıkışıyla ilgili yeni iddialar gündemi sarsarken, 2017 yılında yayınlandığı iddia edilen görüntüler de dikkat çekti. New York Post'un haberine göre söz konusu görüntüler, salgının çıkış noktası olduğu öne sürülen noktalardan Wuhan Viroloji Enstitüsü uzmanlarına ait.

    YARASALARA DOKUNURKEN ELDİVEN VE MASKE YOK
    O dönem Çin devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde laboratuvar uzmanları yarasalar üzerine araştırma yaparken görülüyor. Ancak çalışmaya katılan kişilerin koruyucu ekipmanlara özen göstermediği, örnekler toplarken eldiven ve maske kullanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan araştırmacılara bölgeye gitmeden önce kuduz aşısı yapıldığı ifade ediliyor.

    YARASANIN KENDİSİNİ ISIRDIĞINI SÖYLÜYOR
    Uzmanlardan biri çalışmalar sırasında bir yarasanın kendisini ısırdığını anlatırken, elinin üzerindeki şişlikleri gösteriyor. Bir başka araştırmacı ise üzerine sıçrayan kandan bahsediyor.

        O dönem de tartışma yaratan görüntüler sonrası Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı direktörü Shi Zhengli, "Bu iş herkesin düşündüğü kadar tehlikeli değil. İnsanların direkt olarak enfekte olması çok düşük ihtimal" ifadelerini kullanmıştı.

        22 SAYFALIK RAPOR OKLARI ÇEVİRDİ
        St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sørensen'in hazırladığı 22 sayfalık koronavirüs raporu, salgının ortaya çıkışıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

        Virüsün ABD ve Çin'in, 'Gain of Function' isimli araştırması kapsamında ortaya çıktığını öne süren Dalgleish ve Sørensen, çalışmaların izlerini gizlemek için Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda virüs üzerinde tersine mühendislik uygulandığını iddia etti.
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        Haberler Dünya Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan şoke edici görüntüler! Yarasalar uzmanları ısırdı