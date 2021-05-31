Katil Binyamin Netanyahu yolcu! | Dünyadan haberler

İsrail'de aşırı sağcı lider Naftali Bennett, Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son verecek olan birlik hükümetine destek vereceğini açıkladı. Bennett, "Dostum Lapid ile ulusal birlik hükümeti oluşturmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.





Naftali Bennett







TAM GAZ FACİA

İtalya Grand Prix'sinin dün gerçekleşen sıralama turlarından acı haber geldi. İsviçreli 19 yaşındaki Jason Dupasquier, 9'uncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza geçirdi.







Yola savrulan Dupasquier, helikopterle Floransa'daki hastaneye nakledildi. Dün, hayatını kaybetti.





MİSS GİBİ MÜCADELE

İngiltere'de yaşayan Bernadette Hagans (25), 2.5 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi. Sağ bacağı kesildi. Ancak o vazgeçmedi. Bacağındaki ampüteyle yeniden yürümeyi öğrendi. Ardından moda dünyasına girdi. Pek çok markanın modelliğini yapan Hagans, aralık ayında yapılacak Miss World güzellik yarışmasında finale yükseldi.







SON SELFİE!

Antalya'da 42 yaşındaki dağcı Yana Kryvosheia, Geyiksivrisi Dağı zirvesine çıktı. En son annesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesajı attıktan sonra haber alınamadı.10 Mayıs'ta eve dönmesi beklenen kadının kaybolduktan 16 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Ukraynalı dağcının zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı. Dağcının bu fotoğrafı annesine atma fırsatının olmadığı öğrenildi. Fotoğrafta kadının elinde bir elmayla selfie çektiği görülüyor. Slava Kryvosheia'nın da kardeşinin çıktığı zirvede çektiği videolar bulundu. Dağcının cenazesi, morgdan alınarak Ukrayna'ya götürüldü.









NASA YANİ!

NASA, yarın Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir gök cisminin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Ayrıca, mermiden 20 kat hızlı olan gök cisminin potansiyel bir tehdit olduğunu açıkladı. NASA'nın 30 bine yakın gök cismi üzerinde çalıştığı, bunlardan yaklaşık 1000 kadarının 1 kilometreden daha uzun olduğu öğrenildi.