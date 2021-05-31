Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech ortaklığı tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için Japonya'dan flaş bir adım geldi.
12 YAŞ İÇİN KULLANIM ONAYI
Japonya'da, hükümet şimdiye dek yalnızca 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzerinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.
Geçtiğimiz hafta aşının kullanımını yaygınlaştırmak üzere yaş sınırı limitini düşüreceği kamuoyuna yansıyan hükümetin kararının ardından, Japonya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar kurulu bugün gerçekleştirilen toplantıda aşının 12 yaş üzeri için kullanımına vize verdi.
Uygulama kapsamında 12 ila 15 yaş arasındaki bireylerin aşılanabilmesi için ebeveyn onayı gerekeceği öğrenildi.
3 AŞIYA VİZE
ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı geçtiğimiz Şubat ayında Japonya hükümetinden vize alan ilk aşı olmuş, geçtiğimiz hafta ise ABD'li ilaç şirketi Moderna ve İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılara yeşil ışık yakılmıştı.
Moderna aşısının geçtiğimiz hafta faaliyete geçen kitlesel aşılama merkezlerinde kullanılacağı açıklanırken, AstraZeneca aşısının ise denizaşırı ülkelerden rapor edilen nadir yat etki vakaları nedeniyle bir süre uygulanmayacağı gündeme gelmişti.