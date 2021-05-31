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    • Dünya
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    • 31.05.2021 18:01
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    Japonya’da - aşısı için flaş karar! 12 yaş ve üzeri için onay çıktı

    Son dakika haberleri... Türkiye'de de kullanılan - ortaklığı tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için Japonya'dan flaş bir adım geldi. Japonya Sağlık Bakanlığının uzman kurulu, Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzeri için kullanımına onay verdi.

    İHA
    BioNTech aşısı için flaş karar!

    Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech ortaklığı tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için Japonya'dan flaş bir adım geldi.

    12 YAŞ İÇİN KULLANIM ONAYI
    Japonya'da, hükümet şimdiye dek yalnızca 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzerinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

    Geçtiğimiz hafta aşının kullanımını yaygınlaştırmak üzere yaş sınırı limitini düşüreceği kamuoyuna yansıyan hükümetin kararının ardından, Japonya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar kurulu bugün gerçekleştirilen toplantıda aşının 12 yaş üzeri için kullanımına vize verdi.

    Uygulama kapsamında 12 ila 15 yaş arasındaki bireylerin aşılanabilmesi için ebeveyn onayı gerekeceği öğrenildi.

    3 AŞIYA VİZE
    ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı geçtiğimiz Şubat ayında Japonya hükümetinden vize alan ilk aşı olmuş, geçtiğimiz hafta ise ABD'li ilaç şirketi Moderna ve İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılara yeşil ışık yakılmıştı.

    Moderna aşısının geçtiğimiz hafta faaliyete geçen kitlesel aşılama merkezlerinde kullanılacağı açıklanırken, AstraZeneca aşısının ise denizaşırı ülkelerden rapor edilen nadir yat etki vakaları nedeniyle bir süre uygulanmayacağı gündeme gelmişti.

        JANPONYA'DA AŞILAMA YAVAŞ İLERLİYOR
        Yaklaşık 125 milyonluk nüfusunun şimdiye kadar yalnızca yüzde 6'sının en az bir doz aşıya erişebildiği Japonya aşılama hızı konusunda diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış, bu konudaki eleştirilerin hedefi olan hükümet ise günde 1 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirterek yaşlı nüfusun aşılanmasını Temmuz ayı sonuna kadar bitirme sözü vermişti.

        Bu kapsamda kitlesel aşılama merkezleri hizmete açılırken, doktorlar dışındaki sağlık personeline de aşılama yetkisi verileceği kamuoyuna yansımıştı.

        Japonya'da salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 747 bin 457'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 73'e yükseldi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Dünya Japonya’da Pfizer-BioNTech aşısı için flaş karar! 12 yaş ve üzeri için onay çıktı