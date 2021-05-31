JANPONYA'DA AŞILAMA YAVAŞ İLERLİYOR

Yaklaşık 125 milyonluk nüfusunun şimdiye kadar yalnızca yüzde 6'sının en az bir doz aşıya erişebildiği Japonya aşılama hızı konusunda diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış, bu konudaki eleştirilerin hedefi olan hükümet ise günde 1 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirterek yaşlı nüfusun aşılanmasını Temmuz ayı sonuna kadar bitirme sözü vermişti.

Bu kapsamda kitlesel aşılama merkezleri hizmete açılırken, doktorlar dışındaki sağlık personeline de aşılama yetkisi verileceği kamuoyuna yansımıştı.