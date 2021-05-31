İSTİHBARAT DEVREDE

Bu iddialar, dünyayı sarstı! Çin yönetimi, suçlamaları reddederken ABD düğmeye bastı. ABD Başkanı Joe Biden, kurduğu özel ekibe ve laboratuvar sızıntısı iddialarının incelenmesi için 90 gün içerisinde rapor hazırlanması talimatı yolladı. İngiliz medyası ise enstitünün sorumlusu Prof. Dr. Shi Zhengli'yi hedef aldı.



Prof. Dr. Shi Zhengli, virüsün enstitüden yayıldığı iddilarını reddetti.

Yarasalardaki Coronavirüsleri inceleyen Prof. Dr. Zhengli'yi dünya 'yarasa kadın' olarak tanıdı. The Sun ve Daily Mail gibi önde gelen gazeteler, daha bulaşıcı ve öldürücü virüsün oluşmasında Prof. Zhengli'nin parmağı olabileceğini vurguladı.