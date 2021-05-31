Dünya, Coronavirüs salgınıyla sarsıldı! Virüsle ilgili sayısız iddia ortaya atıldı. En dikkat çekeni ise virüsün Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığıydı. Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen, 22 sayfalık raporda virüsün ABD ve Çin'in, 'Gain of Function' isimli araştırması ile ortaya çıktığını yazdı.
İSTİHBARAT DEVREDE
Bu iddialar, dünyayı sarstı! Çin yönetimi, suçlamaları reddederken ABD düğmeye bastı. ABD Başkanı Joe Biden, kurduğu özel ekibe ve laboratuvar sızıntısı iddialarının incelenmesi için 90 gün içerisinde rapor hazırlanması talimatı yolladı. İngiliz medyası ise enstitünün sorumlusu Prof. Dr. Shi Zhengli'yi hedef aldı.
Prof. Dr. Shi Zhengli, virüsün enstitüden yayıldığı iddilarını reddetti.
Yarasalardaki Coronavirüsleri inceleyen Prof. Dr. Zhengli'yi dünya 'yarasa kadın' olarak tanıdı. The Sun ve Daily Mail gibi önde gelen gazeteler, daha bulaşıcı ve öldürücü virüsün oluşmasında Prof. Zhengli'nin parmağı olabileceğini vurguladı.
VIRÜS VEREM ETTİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, COVİD-19 sonrası yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid tedavisinin hastalarda akciğer mantarına neden olduğunu söyledi. Bu durumun kişilerde Corona sonrası verem hastalığına yol açtığını dile getirdi.
ÇEŞME TEMİZLENDİ
COVİD-19 ile mücadelede aşılama dönemine geçildi. Vaka sayıları düşüşe geçti. Tatil beldelerinden sevindiren haberler geldi. İzmir Çeşme'de vaka sayıları sıfıra indi. Turizmciler, tatilcileri beklediklerini söyledi.
GÖZLER KABİNEDE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kısıtlama kararları ele alınacak. Lokantaların açılması ile sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması değerlendirilecek.