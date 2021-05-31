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    ’e tırmanan en yaşlı erkek ve en hızlı çıkan kadın dağcılar, zirveden inmeyi başardı

    ile sınırında yer alan dünyanın en yüksek zirvesi Dağı'na tırmanan en yaşlı erkek ve en hızlı çıkan kadın dağcılar, zirveden inmeyi başardı.

    Evebest!
    Nepal ile sınırında yer alan dünyanın en yüksek zirvesi Dağı'na tırmanan 75 yaşındaki 'li emekli avukat , 67 yaşındaki 'un rekorunu kırdı. lu 45 yaşındaki öğretmen da zirveye 25 saat 50 dakikada tırmanarak Everest'in 'en hızlı kadın tırmanışcısı' oldu. Muir ve Tsang, zirveden güvenli şekilde dönmeyi başardı. Dağcılığa geç başlayan Arthur Muir, 'de son macerasında korktuğunu ve endişelendiğini belirtti. Tsang, 5 bin 300 metrede bulunan ana kamp ile 8 bin 849 metrelik zirveye ulaşmak için sadece iki kez mola verdi. Öğretmen, kendini rahatlamış hissettiğini söyledi.



    Hong Konglu n-hang, 25 saat 50 dakikada 3 bin 549 metre yüksekliğe çıktı.



    75 yaşındaki Arthur Muir, önceki tırmanışlarından birinde ayak bileğini incitti. Ancak tekrar zirveye çıkmayı başardı.

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