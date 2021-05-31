Nepal ile Çin sınırında yer alan dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan 75 yaşındaki ABD'li emekli avukat Arthur Muir, 67 yaşındaki Bill Burke'un rekorunu kırdı. Hong Konglu 45 yaşındaki öğretmen Tsang Yinhang da zirveye 25 saat 50 dakikada tırmanarak Everest'in 'en hızlı kadın tırmanışcısı' oldu. Muir ve Tsang, zirveden güvenli şekilde dönmeyi başardı. Dağcılığa geç başlayan Arthur Muir, Nepal'de son macerasında korktuğunu ve endişelendiğini belirtti. Tsang, 5 bin 300 metrede bulunan ana kamp ile 8 bin 849 metrelik zirveye ulaşmak için sadece iki kez mola verdi. Öğretmen, kendini rahatlamış hissettiğini söyledi.
Hong Konglu Tsand Yin-hang, 25 saat 50 dakikada 3 bin 549 metre yüksekliğe çıktı.
75 yaşındaki Arthur Muir, önceki tırmanışlarından birinde ayak bileğini incitti. Ancak tekrar zirveye çıkmayı başardı.
Hong Konglu Tsand Yin-hang, 25 saat 50 dakikada 3 bin 549 metre yüksekliğe çıktı.
75 yaşındaki Arthur Muir, önceki tırmanışlarından birinde ayak bileğini incitti. Ancak tekrar zirveye çıkmayı başardı.