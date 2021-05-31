Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, iktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, yaptığı toplantıda, "üçüncü çocuğa sahip olmak isteyen çiftleri destekleme" kararı aldı.
TEK ÇOCUK POLİTİKASINDAN DÖNÜŞ
Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni politikanın "Çin'in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı" kaydedildi. Karar, Pekin yönetiminin 1980 yılında nüfus artışını kontrol etme amacıyla benimsediği "tek çocuk" politikasından dönüşe işaret ediyor.
Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı.