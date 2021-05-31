2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.

Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurtdışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.