Rusya'da iki cüce genç arasında dövüş müsabakası yapıldı. TikTok fenomeni 18 yaşındaki Hasbulla 'Hasbik' Magomedov ile 19 yaşındaki Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq arasında düzenlenen dövüş yarışması büyük tepkilere neden oldu. Peki, Abduroziq ve Hasbulla Magomedov (Hasbik) kimdir, kaç yaşında? Abduroziq ve Hasbulla'nın boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar!
ABDUROZİQ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
19 yaşında olan Abduroziq, 2002 yılında Tacikistan'da doğmuştur. Sosyal medyada paylaştığı video ve yayınladığı videolar ile ünlüdür.
BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?
91 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 19 kilodur.