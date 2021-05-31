BİRİ 18 DİĞERİ 17 KİLO

TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov sadece 91 cm boyunda ve 18 kilo. Rakibi olarak karşısına getirilen kişi de ülkesinde ünlü bir şarkıcı olan 92 cm boyunda ve sadece 17 kg ağırlığında olan Abduroziq.