Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.05.2021 15:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 15:31
    ABONE OL

    ve (Hasbik) kimdir, kaç yaşında? Abduroziq ve Hasbulla'nın boyu ve kilosu kaç?

    Sosyal medyanın gündeminde " ve (Hasbik) kimdir?" Sorusu merak edilerek araştırılmaya başladı. 'da iki cüce genç arasında dövüş müsabakası yapıldı. TikTok fenomeni 18 yaşındaki Hasbulla 'Hasbik' Magomedov ile 19 yaşındaki lı şarkıcı Abduroziq arasında düzenlenen dövüş yarışması büyük tepkilere neden oldu. Peki, Abduroziq ve Hasbulla Magomedov (Hasbik) kimdir, kaç yaşında? Abduroziq ve Hasbulla'nın boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar!

    Abduroziq ve Hasbulla Magomedov kimdir?

    Rusya'da iki cüce genç arasında dövüş müsabakası yapıldı. TikTok fenomeni 18 yaşındaki Hasbulla 'Hasbik' Magomedov ile 19 yaşındaki Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq arasında düzenlenen dövüş yarışması büyük tepkilere neden oldu. Peki, Abduroziq ve Hasbulla Magomedov (Hasbik) kimdir, kaç yaşında? Abduroziq ve Hasbulla'nın boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar!

    ABDUROZİQ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    19 yaşında olan Abduroziq, 2002 yılında Tacikistan'da doğmuştur. Sosyal medyada paylaştığı video ve yayınladığı videolar ile ünlüdür.

    BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

    91 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 19 kilodur.

        ASBULLA MAGOMEDOV (HASBİK) KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

        18 yaşında olan Hasbulla Magomedov, 2003 yılında Dağıstan'da dünyaya geldi. Son zamanlarda sosyal medyadaki videoları ve fotoğrafları ile ilgi çeken Magomedov, kısa sürede popüler oldu. Hasbulla Magomedov, lüks araçlara olan olan düşkünlüğüyle biliniyor.

        BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

        92 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 18 kilodur

        BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

        Cüce gençler arasında düzenlenen 'yılın en heyecanlı savaşı' olarak lanse edilen dövüş yarışı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Eleştirmenler her şeyin tamamen yanlış olduğunu ve etik olmadığını belirtti.

        BİRİ 18 DİĞERİ 17 KİLO

        TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov sadece 91 cm boyunda ve 18 kilo. Rakibi olarak karşısına getirilen kişi de ülkesinde ünlü bir şarkıcı olan 92 cm boyunda ve sadece 17 kg ağırlığında olan Abduroziq.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AB'den Yunanistan sınırına ses bombalı bariyer
        Haberler Dünya Abduroziq ve Hasbulla Magomedov (Hasbik) kimdir, kaç yaşında? Abduroziq ve Hasbulla'nın boyu ve kilosu kaç?