İsrail'in Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetti. Ölüm bombalarının hedefi olan masum çocuklardan biri de 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rafif Ebu Dayir'di.
YEMEK YERKEN ŞEHİT OLDU
Rafif ve ailesi, 17 Mayıs'ta evlerinin bahçesinde öğle yemeği yerken yakındaki bir iş merkezine düzenlenen saldırıyla sarsıldı. Bombadan ayrılan şarapnel parçaları Rafif ve amcası Ziyad Ebu Dayir'i hayattan kopardı.
9 çocuklu Dayir ailesinin en sevecen çocuğu olarak bilinen Rafif'ten geriye, çizdiği resimler ve kalemlerinin yanı sıra mutlu günlerde çekilen birkaç kare fotoğraf kaldı.