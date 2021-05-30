Kudüs Araştırmaları hesabından arama motoru Google'ın Mescid-i Aksa'ya yaptığı algı operasyonu deşifre edilerek sosyal medya hesabından Google'daki arama sonrası çıkan görseller paylaşıldı. Ayrıca Kudüs Araştırmaları sosyal medya hesabından, "Google'a Arapça olarak "المسجد الاقصى" (Mescid-i Aksa) yazdığınızda karşınıza 'Tapınak Tepesi' çıkıyor. Altında da Yahudilere göre Süleyman mabedine ait görüntüler yer alıyor. Açıklamada İslam'a dair bir ibare yok. Tapınak Tepesi: Yahudi inancında Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alana verilen isim" ifadelerine yer verildi.

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