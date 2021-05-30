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    • 31.05.2021 00:16
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    li çocuklar, saldırılarında katledilen çocuklar için 66 mum yaktı

    ’de yaşayan li çocuklar, saldırılarında hayatını kaybeden 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

    İHA
    Katledilen Filistinli çocuklar için 66 mum yakıldı

    'in bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı. El Fetih - tarafından 'de düzenlenen anma etkinliğine katılan onlarca Filistinli çocuk, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

    Etkinlik, Al-Kolak ailesinin şehir merkezindeki Al-Wahda Caddesi üzerinde bulunan ve 16 Mayıs'ta İsrail saldırısı sonucu yıkılan evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. İsrail'in 16 Mayıs'ta bölgeye düzenlediği saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.



    Etkinliğe katılan çocuklar, ellerinde saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını, Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyarak, uluslararası topluma kendilerini İsrail saldırılarından koruması çağrısında bulundu.

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