ABD'nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.





İKİ İSİM 16 HAZİRAN'DA İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, "ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak" ifadelerini kullanmıştı.