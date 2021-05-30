ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından yaşanan 'katil' geriliminin ardından iki isim yüz yüze görüşecek.
BIDEN AÇIKLAMA YAPTI
ABD'de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadarki savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü'nde konuşan Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.
"BU HAKLARI KÖTÜYE KULLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"
Biden, "Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim" ifadelerini kullandı.
ABD'nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.
İKİ İSİM 16 HAZİRAN'DA İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, "ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak" ifadelerini kullanmıştı.