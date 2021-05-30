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    • Dünya
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    • 30.05.2021 22:29
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    ABD Başkanı 'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e İnsan hakları mesajı: İzin vermeyeceğimizi belirteceğim

    Son dakika haberleri... ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından yaşanan 'katil' geriliminin ardından iki isim yüz yüze görüşecek. Biden Putin ile İsviçre’nin kentinde yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.

    İHA
    Biden Putin ile ne konuşacak?

    ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından yaşanan 'katil' geriliminin ardından iki isim yüz yüze görüşecek.

    BIDEN AÇIKLAMA YAPTI
    ABD'de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadarki savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü'nde konuşan Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.

    "BU HAKLARI KÖTÜYE KULLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"
    Biden, "Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.



    İKİ İSİM 16 HAZİRAN'DA İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
    Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, "ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak" ifadelerini kullanmıştı.

        Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" demişti.

        Putin ve Biden, Biden'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasından kısa bir süre sonra 26 Ocak'ta ilk kez telefonla görüşmüştü.

        KATİL POLEMİĞİ
        ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demiş ve Rusya'nın ABD 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları kapsamında, "Bedelini ödeyecek, çok yakında göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisi için "katil" nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Ona sağlıklar diliyorum" ifadeleriyle yanıt vermişti.
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