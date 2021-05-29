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    • Dünya
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    • 29.05.2021 09:06
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    ’nın ardından ’dan da ‘soykırım’ itirafı geldi!

    'da soykırım itirafları peş peşe geliyor. Berlin hükümeti, ’da Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişiye karşı işlenen suçları ‘soykırım’ kabul etti. Alman İmparatorluğu, 1884'ten 1915'e Namibya'da sömürgeci bir güç olarak bulundu. Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle 1904-1908 yıllarında Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişi aç ve susuz bırakılarak toplama kamplarında öldürüldü.

    Avrupa soykırımlarını itiraf etmeye başladı

    , 1904-1908 yılları arasında 'da 'nun Herero ve Namalara yönelik katliamlarını soykırım olarak tanımayı kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanı , her iki ülkeden hükümet delegasyonlarının 6 yıllık müzakerelerinin ardından 1904-1908 yıllarında Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle işlenen vahşetin, 'soykırım' olarak tanınması üzerinde anlaştığını açıkladı.

    1.1 MİLYAR EURO'LUK AF
    Sabah'ın haberine göre Söz konusu suçu kabul etmeleri ve özür dilemelerinin, suçlarla hesaplaşmak ve geleceği birlikte şekillendirmek için önemli bir adım olduğunu belirten Maas, "Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümüyle nasıl yüzleşeceğimiz konusunda anlaşmaya varmayı başardığımız için minnettarım. Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Maas, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için de 1.1 milyar euro'luk bir fon oluşturulacağını belirtti. Soykırıma uğrayan Herero ve Nama halklarının temsilcileri ise Almanya'nın tazminat ödemeden dilediği özrün bir anlamı olmadığını söyledi. Önceki gün Cumhurbaşkanı da ülkesinin 'da 1994'te 800 binden fazla kişinin öldüğü soykırıma ilişkin rolünü kabul ettiklerini ifade etmişti.

    AÇ VE SUSUZ ÖLDÜRDÜLER
    Alman İmparatorluğu, 1884'ten 1915'e Namibya'da sömürgeci bir güç olarak bulundu. Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle 1904-1908 yıllarında Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişi aç ve susuz bırakılarak toplama kamplarında öldürüldü.

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