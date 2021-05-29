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    • 29.05.2021 19:33
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    de bilimden yana... Camdridge Düşesi sı oldu

    Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William’ın eşi (Kovid-19) salgınına karşı ilk doz sını oldu. Haberin detayları...

    İHA
    Kate Middleton koronavirüs aşısı oldu

    (Kovid-19) salgını ile mücadele devam ederken üyeleri de korona larını yaptırıyor. Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın 20 Mayıs'ta Kovid-19 aşısını yaptırmasının ardından eşi da dün aşının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.

    'daki Bilim Müzesi'nde kurulan aşı merkezinde aşı olan Düşes, aşılama sırasında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Düşes Kate Middleton paylaşımında, "Londra Bilim Müzesi'nde dün ilk doz koronavirüs aşımı oldum. Aşıların kullanıma sunulmasında rolü olan herkese minnettarım, yaptığınız her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan Kate Middleton'ın hangi aşıyı yaptırdığı ise belirtilmedi.

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    Haberler Dünya İngiltere Kraliyet ailesi de bilimden yana... Camdridge Düşesi Kate Middleton koronavirüs aşısı oldu