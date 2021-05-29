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    • Dünya
    • 29.05.2021 17:14
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    • 29.05.2021 17:24
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    'de koronavirüs felaketi: Hayatanı kaybedenlerin sayısı 600 bine dayandı

    Aralık 2019'da 'in kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyada olduğu gibi 'de de etkisini sürdürüyor... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 669 artarak 593 bin 962'ye ulaştı.

    AA
    ABD'de Kovid-19'dan ölümler artıyor

    Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 21 bin 670 artışla 33 milyon 240 bin 448'e yükseldi.



    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 669 artarak 593 bin 962'ye çıktı.

    CALIFORNIA İLK SIRADA
    California, 3 milyon 787 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.



    Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 218 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 255 ve Texas'ta 51 bin 456 olarak kayıtlara geçti.

    132 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI
    ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 166 milyondan fazla kişiye ilk doz, 133 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.



        ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA TAKİP EDİYOR
        Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 729 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 391 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.



        Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 459 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 322 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Dünya ABD'de koronavirüs felaketi: Hayatanı kaybedenlerin sayısı 600 bine dayandı