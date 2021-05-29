



Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 218 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 255 ve Texas'ta 51 bin 456 olarak kayıtlara geçti.

132 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 166 milyondan fazla kişiye ilk doz, 133 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.