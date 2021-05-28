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    • 28.05.2021 18:18
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    Son dakika: duyurdu! aşısı 12-15 yaş arasına uygulanabilir

    Son dakika haberleri... Türkiye'de de kullanılan aşısında flaş bir gelişme yaşandı. , BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

    AA

    Son dakika haberleri... Türkiye'de de kullanılan BioNTech koronavirüs aşısında flaş bir gelişme yaşandı.

    Avrupa İlaç Ajansı EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.

    12-15 YAŞ ARASINDAN UYGULANABİLİR
    Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

    Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.

    EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, konuyla ilgili basın toplantısında, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi.

        YAN ETKİLERİ YETİŞKİNLERDEKİLERLE AYNI
        Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3 hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.

        Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı.

        AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.

        120 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı geçtiğimiz günlerde Ankara'ya ulaştı.

        Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu, 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek.

        Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.

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        Haberler Dünya Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı duyurdu! BioNTech koronavirüs aşısı 12-15 yaş arasına uygulanabilir