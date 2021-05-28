Son dakika haberleri... Türkiye'de de kullanılan BioNTech koronavirüs aşısında flaş bir gelişme yaşandı.
Avrupa İlaç Ajansı EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.
12-15 YAŞ ARASINDAN UYGULANABİLİR
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.
Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, konuyla ilgili basın toplantısında, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi.