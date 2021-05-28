YAN ETKİLERİ YETİŞKİNLERDEKİLERLE AYNI

Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3 hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.

Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı.