Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.05.2021 23:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 23:50
    ABONE OL

    tatbikatına katılan askerleri 'da yanlışlıkla fabrikaya baskın düzenledi!

    Son dakika haberleri... 'da tatbikatına katılan askerleri yanlışlıkla fabrika bastı. Yanlış talimat aldıkları tahmin edilen 7 ABD askerinin, bir ayçiçek fabrikasına düzenledikleri baskın paniğe neden oldu.

    AA
    ABD askerleri yanlışlıkla fabrika bastı

    'da tatbikatına katılan askerleri yanlışlıkla bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

    Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

    Yanlış talimat aldıkları tahmin edilen ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı.

    Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

    Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, paniğe neden oldu.

    İşçilerden , yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım." dedi.

    Fabrikanın sahibi ise başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

    Dimitrov, henüz bir yanıt alamadığını belirterek, 'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

    Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

    Tatbikata, 2 bin 200 askeri personel ile 30 savaş uçağı ve bir helikopter katılıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ağar Marina'dan ayrıldı
    Haberler Dünya NATO tatbikatına katılan ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrikaya baskın düzenledi!