İsrail'de yayın yapan Haaretz, dikkat çekici bir manşete imza attı. Haaretz, birinci sayfasında İsrail ordusunun Gazze'ye son saldırılarında ölen 67 Filistinli çocuğun isimlerini ve fotoğraflarını yayımladı.

Gazete manşetinde, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" başlığı kullanıldı. Haaretz 14 Mayıs'ta da savaş karşıtı bir ilanı sayfalarına taşımıştı. İsrail'in son saldırıları, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun son seçimin ardından hükümet kurmakta zorlandığı ve iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde yeniden başlamıştı.

İsrail'in 11 gün süren saldırıları sonucunda Gazze'de 67'si çocuk, 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

FİLİSTİN GREVİ

İtalya Ravenna Limanı işçilerinin bağlı bulunduğu sendikalar, İsrail'e silah taşınmasını önlemek için greve gitme kararı aldı. İşçiler, geminin 3 Haziran'da İsrail'in Aşdod Limanı'na silah taşıyacağını öğrendi.

Gemiye yükleme yapmamak için greve gitti ve bu kararlı duruşları sonuç verdi. Geminin sahibi olan şirket, kargoyu taşımaktan vazgeçti.