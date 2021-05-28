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    gazetesi , öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını manşetine taşıdı

    'de yayın yapan , dikkat çekici bir manşete imza attı. Haaretz, birinci sayfasında İsrail ordusunun 'ye son saldırılarında ölen 67 Filistinli çocuğun isimlerini ve fotoğraflarını yayımladı.

    Bebek katili Netanyahu

    İsrail'de yayın yapan , dikkat çekici bir manşete imza attı. Haaretz, birinci sayfasında ordusunun 'ye son saldırılarında ölen 67 Filistinli çocuğun isimlerini ve fotoğraflarını yayımladı.

    Gazete manşetinde, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" başlığı kullanıldı. Haaretz 14 Mayıs'ta da savaş karşıtı bir ilanı sayfalarına taşımıştı. İsrail'in son saldırıları, Başbakan 'nun son seçimin ardından hükümet kurmakta zorlandığı ve iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde yeniden başlamıştı.

    İsrail'in 11 gün süren saldırıları sonucunda Gazze'de 67'si çocuk, 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

    FİLİSTİN GREVİ
    İtalya     işçilerinin bağlı bulunduğu sendikalar, İsrail'e silah taşınmasını önlemek için greve gitme kararı aldı. İşçiler, geminin 3 Haziran'da İsrail'in 'na silah taşıyacağını öğrendi.

    Gemiye yükleme yapmamak için greve gitti ve bu kararlı duruşları sonuç verdi. Geminin sahibi olan şirket, kargoyu taşımaktan vazgeçti.

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