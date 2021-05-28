Geçtiğimiz günlerde masum Filistinli halka bombalar yağdıran ve aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişinin şehit olmasına sebebiyet veren katil İsrail'in bayrağının Başbakanlık binasına asıldığı Avusturya, yeni bir skandala imza attı. 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından Avusturya'da yaşayan Müslümanlar fişlendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de hadsiz sözler söylendi.