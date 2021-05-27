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    • Dünya
    • 27.05.2021 22:16
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    • 27.05.2021 22:24
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    Karabağ'da karşısında hezimete uğrayan siyasi krizle boğuşuyor: Dışişleri Bakanı istifa etti

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ’ın istifa ettiğini duyurdu.

    Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti

    Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşta Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve ardından siyasi krizlerle boğuşan Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti.



    İSTİFA ETTİ
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece tek bir cümle kullanarak, "Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti" dedi.



    İstifa haberi ülkede kısa sürede gündeme otururken, şu ana kadar Başbakan Nikol Paşinyan'dan ve hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi.




        Görevinden istifa eden Ayvazyan geçtiğimiz yıl 18 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın imzaladığı kararname ile göreve getirilmişti.

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        Haberler Dünya Karabağ'da Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan siyasi krizle boğuşuyor: Dışişleri Bakanı istifa etti