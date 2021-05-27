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    • Dünya
    • 27.05.2021 08:44
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    • 27.05.2021 08:44
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    'den flaş kararı! Çekiliyor

    haberi... Dünyanın en büyük bankaları arasında bulunan , 'de perakende bankacılık sektöründen çekildiğini açıkladı. Bankanın Asya pazarına yöneleceği öğrenildi.

    Dev bankadan flaş karar! O ülkeden çekiliyor

    Zarar eden faaliyetlerini satan ve diğerlerini de kapatan Avrupa'nın dev bankası , 'de perakende bankacılık sektöründen çekildiğini duyurdu. Uzun zamandır ABD'den çıkması beklenen HSBC, yerel bankalarla rekabette zorlandı ve Kuzey Amerika'daki faaliyetini her geçen yıl azaltmaya çalışıyordu.

    ASYA'YA YÖNELECEK
    HSBC, Şubat ayında açıkladığı stratejisine göre Asya'da varlık yönetimi alanına odaklanacağını açıklamıştı.

    CITIZENS BANK VE CATHAY ALDI
    HSBC'nin ABD'nin doğu kıyısındaki bireysel ve küçük işletme bankacılığı faaliyetlerini, 80 şubesini Citizens Bank satın aldı. Batı kıyısında bulunan 10 şubesini ise Cathay Bank satın alacak.

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    Haberler Dünya HSBC'den flaş ABD kararı! Çekiliyor