California’da katliam

ABD'nin California kentindeki Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi'nde çalışan bir kişi, önce evini yaktı. Ardından işyerine giderek burada 8 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Çok sayıda kişiyi de yaraladı.
Olay yerine giden polisler ile çatışmaya giren erkek saldırgan, hayatını kaybetti. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırıda yakınını kaybeden genç kadın, gözyaşına boğuldu.
Olay yerine giden polisler ile çatışmaya giren erkek saldırgan, hayatını kaybetti. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırıda yakınını kaybeden genç kadın, gözyaşına boğuldu.