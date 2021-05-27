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    • Dünya
    • 27.05.2021 09:07
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    • 27.05.2021 09:26
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    : Sınırı geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

    Son dakika haberi... , bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘bölgede birliklerimiz tarafından kontrol sağlanmış durumda’ denildi.

    Sınırı geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

    , 27 Mayıs saat 03.00 sularında 'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, ordusunun sınırda bulunan mevzilerine giden yolda na ait keşif ve sabotaj grubunun mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünü tespit ettiklerini bildirildi.

    Söz konusu gruba yönelik operasyonda 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığı duyuruldu.

    TRT Haber'in haberine göre sabah saatlerinde sınırda Ermenistan Silahlı kuvvetlerinin aralarında tankların da bulunduğu bir çok zırhlı aracının hareket halinde olduğu tespit edildiği ve silahlı kuvvetler tarafından alınan tedbirler neticesinde onların sınıra hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'bölgede birliklerimiz tarafından kontrol sağlanmış durumda' denildi.

    DAHA ÖNCE DE ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER
    Azerbeycan Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığını duyurmuştu.

    Açıklamada, Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedilmiş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

    ATEŞKES ANLAŞMASI 10 KASIM'DA İMZALANMIŞTI
    Azerbaycan ordusunun Dağlık 'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.

    Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.

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