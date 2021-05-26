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    • Dünya
    • 26.05.2021 11:26
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    • 26.05.2021 11:53
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    SON DAKİKA: li heyet 'nde dansla karşılandı

    Son dakika haberleri... Terör devleti 'in eline yıllardır binlerce masum sivil Filistinli Müslümanın kanı bulaşmışken ülkelerinden bu gerçekleri gözardı edip İsrail'le yakın ilişkiler kuruyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video da adeta bunun kanıtı. Görüntülerde İsrailli heyetin 'de geleneksel dans ile karşılandığı anlar yer alıyor. Belli mi olur ilerleyen günlerde belki İsrailliler için twerk de yaparlar.

    İsrail binlerce Müslüman sivil Filistinliyi katletmekten geri durmuyor. Türkiye ise bu zalimliğe dünyada ses çıkaran birkaç ülkeden biri. Bir yanda Türkiye'nin Filistinli Müslümanlar için çabası varken diğer yandan Arap ülkelerinin İsrail'le yakın ilişkileri tepki çekiyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı. İki ülke, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye karar vermişti.

    BAE'LİLERDEN İSRAİLLİ HEYETE DANS
    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Tel Aviv'den bir heyetin BAE'ye ziyareti sırasında karşılandığı anlar yer aldı. İsrailli heyet, burada geleneksel dans ile karşılandı. 5 kişilik dans ekibi, heyet tarafından ilgiyle izlendi.

        TEL AVİV İLE NORMALLEŞME
        Anlaşmanın yapıldığı dönemde BAE hükümetinden gelen açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, BAE ve İsrail arasında tam diplomatik ilişki ve barış anlaşması olan İbrahim Anlaşması'nı onaylama kararı aldığı belirtilmişti.

        Anlaşmanın "bölge halklarının beklentilerinin gerçekleşmesi için barış ve istikrarın önemli bir parçası olacağı", ayrıca ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin yolunu açmasından ötürü bölge halklarının refah ve ilerleme çabalarına destek vereceği savunulmuştu.

        İSRAİL MECLİSİ'NİN ONAYI
        İsrail meclisi, 15 Ekim'de BAE ile yapılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
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