İsrail binlerce Müslüman sivil Filistinliyi katletmekten geri durmuyor. Türkiye ise bu zalimliğe dünyada ses çıkaran birkaç ülkeden biri. Bir yanda Türkiye'nin Filistinli Müslümanlar için çabası varken diğer yandan Arap ülkelerinin İsrail'le yakın ilişkileri tepki çekiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı. İki ülke, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye karar vermişti.
BAE'LİLERDEN İSRAİLLİ HEYETE DANS
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Tel Aviv'den bir heyetin BAE'ye ziyareti sırasında karşılandığı anlar yer aldı. İsrailli heyet, burada geleneksel dans ile karşılandı. 5 kişilik dans ekibi, heyet tarafından ilgiyle izlendi.