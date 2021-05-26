İsrail binlerce Müslüman sivil Filistinliyi katletmekten geri durmuyor. Türkiye ise bu zalimliğe dünyada ses çıkaran birkaç ülkeden biri. Bir yanda Türkiye'nin Filistinli Müslümanlar için çabası varken diğer yandan Arap ülkelerinin İsrail'le yakın ilişkileri tepki çekiyor.